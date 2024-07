Steve Kerr ha allenato Klay Thompson per 11 anni (diventano 9 togliendo dal conto le due intere stagioni perse dal tiratore degli Warrriors per via degli infortuni). Assieme sono scesi in campo in oltre 700 partite, hanno vinto mille battaglie e anche la bellezza di 4 titoli NBA. Ma l'allenatore non ha dubbi quando deve scegliere la sua tripla preferita tra tutte quelle mandate a bersaglio dal suo fuoriclasse

Steve Kerr tra stagione regolare e playoff ha allenato Klay Thompson in 703 partite. Un numero enorme, che dà l’idea del rapporto formatosi negli anni tra i due. Ora che il coach degli Warriors non avrà più il suo n°11 nel proprio roster, vale la pena ricordare le parole da lui spese per Thompson e in particolare per un singolo canestro che Kerr ha voluto indicare come “la mia preferita tra tutte le triple segnate da Klay”. Bisogna tornare a gara-6 dei playoff 2019, nel turno di semifinale di conference che vede Golden State opposta agli Houston Rockets. È il 10 maggio 2019, gli Warriors sono avanti 3-2 nella serie e anche sul +3 (107-104) a una quarantina di secondi scarsi dalla fine della partita. Steph Curry, palla in mano, viene raddoppiato quasi all’altezza della linea di metà campo. Si libera del pallone affidandolo alle mani di Draymond Green, che penetra verso canestro solo per scaricare in angolo per Andre Iguodala che, appena ricevuta la palla, trova Klay Thompson dietro la linea da tre punti. Ricezione e tiro immediato del n°11 che – nonostante il close out disperato di Chris Paul e P.J. Tucker – trova solo il fondo della retina. “Baaaaang”, è la classica esclamazione di Mike Breen per sottolineare i tre punti decisivi di Thompson.