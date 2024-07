L’avventura in NBA di Guerschon Yabusele è stata breve e poco fortunata, ma il lungo francese è stato abile nel riciclarsi come giocatore di alto livello in Europa. E ora, dopo le vittorie collezionate con la maglia del Real Madrid, sostiene che i Los Blancos non hanno nulla da invidiare a molte squadre della NBA quanto a strutture e organizzazione generale, anzi

La NBA, Guerschon Yabusele, l’ha vissuta restando un po’ ai margini, perché nel biennio trascorso a Boston ha fatto più che altro la spola con la G League, e a quanto pare non ne conserva un gran ricordo. Ospite di “First Team”, canale YouTube francese interamente al basket e alla NBA in particolare, il lungo scelto dai Celtics con la 16° chiamata al Draft del 2016 ha infatti dimostrato di avere le idee chiare rispetto al confronto tra la sua avventura negli Stati Uniti e quella attuale con la maglia del Real Madrid. “Ne discuto spesso con i miei compagni, perché molti hanno avuto esperienze in NBA” ha dichiarato Yabusele, “e ci troviamo d’accordo sul fatto che il Real sia meglio organizzato di alcune squadre della NBA”. “Le strutture in cui ci alleniamo, e che condividiamo con i colleghi calciatori” ha quindi proseguito l’ex ASVEL, “non hanno paragoni. Qui abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, le condizioni in cui possiamo lavorare sono eccezionali”. Una passione, quella di Yabusele per i Los Blancos, che non si limita al presente ma guarda anche al futuro: “Chiudere la carriera qui? Certo che mi piacerebbe, perché non c’è proprio niente come il Real Madrid”.