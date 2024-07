Il capitano. Magari non in campo. Ma in mare sì. Sull’oceano della sua Baia. Klay Thompson l’abbiamo visto mille volte alla guida della sua “Nordic Knife”, cappello da marinaio in testa. E altrettante volte lo abbiamo visto segnare il canestro decisivo, uscire dal blocco e tirare, protagonista di esplosioni offensive di pochi, ma fondamentali minuti. E ora che il “capitano” ha lasciato i suoi Warriors e la sua Baia, Thompson ha voluto dedicare un ultimo post (su Instagram) ai 13 indimenticabili anni trascorsi con Golden State. “Oh, amici della Bay Area, non ci sono parole per raccontarvi come mi sento. Dal più profondo del mio cuore, vi voglio ringraziare per avermi regalato gli anni più belli della mia vita. È stato un onore enorme fin dal primo giorno indossare una maglia degli Warriors. Ho sempre cercato di essere il miglior giocatore possibile e vincere quanti più titoli possibile. Ma la parte migliore non sono stati gli anelli, però, ma le amicizie costruite negli anni che dureranno per tutta una vita. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare tutte le persone che lavorano senza sosta per fare degli Warriors un’organizzazione di prima classe. Non siate tristi perché è finita, sia felici che sia successo. Finché non ci incontreremo di nuovo. Il vostro capitano di mare vi saluta”.