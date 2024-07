Nei giorni scorsi LeBron James aveva fatto sapere tramite il suo agente Rich Paul di essere disponibile a un grosso sacrificio economico nel caso in cui i Lakers fossero riusciti a mettere sotto contratto un "giocatore di impatto". Così non è stato, visto che gli obiettivi di mercato del Re — da James Harden a Klay Thompson passando per Jonas Valanciunas e DeMar DeRozan — hanno tutti trovato un’altra sistemazione, riportando così James al piano originario di richiedere il massimo salariale da 104 milioni di dollari in due anni. In realtà un piccolo ma significativo sconto c’è stato: come riportato da ESPN, James e i Lakers si sono accordati per un contratto biennale (un anno più opzione a favore del giocatore per il secondo) da 101.35 milioni di dollari, quasi 3 milioni meno rispetto al massimo possibile. In cambio James, che già possedeva la “no trade clause” (cioè la possibilità di rifiutare qualsiasi scambio che lo riguardasse), ha ottenuto anche un “trade kicker” del 15% (perciò, nel caso in cui venisse scambiato, guadagnerebbe il 15% in più sul suo contratto, recuperando così il sacrificio fatto ma senza poter comunque sforare oltre la soglia massima dei 104 milioni). Si tratta della seconda volta in carriera che James accetta di prendere meno del massimo salariale: nel 2010 aveva rinunciato a 15 milioni di dollari per permettere ai Miami Heat di aggiungere veterani quali Udonis Haslem e Mike Miller al roster attorno a lui e agli altri due membri dei Big Three Chris Bosh e Dwyane Wade. Per il resto, negli ultimi 10 anni James era sempre stato granitico nella sua richiesta di ricevere il massimo possibile, anche perché ampiamente giustificato dalle sue prestazioni in campo.