Tra i nomi ancora sul mercato, il suo era rimasto quello più pregiato: ora anche DeMar DeRozan ha trovato casa, firmando un nuovo contratto triennale da 74 milioni di dollari con Sacramento (terzo anno solo parzialmente garantito, ma bonus che potrebbero portare il totale anche più in alto). L'operazione di mercato che ha visto il giocatore di Compton cambiar maglia è rientrata all’interno di uno scambio a tre che ha visto i Kings cedere Harrison Barnes e il diritto allo scambio di una scelta non protetta al Draft 2031 ai San Antonio Spurs oltre che Chris Duarte più due scelte al secondo giro e soldi ai Chicago Bulls. Non è più un giovanotto, DeRozan, che proprio oggi compie 35 anni e può festeggiarli con un nuovo ricco contratto, ma il suo rendimento nel triennio ai Bulls è stato ottimo: All-Star nelle prime due stagioni, nell’ultimo campionato si è piazzato soltanto alle spalle di Steph Curry nella graduatoria per il premio di Clutch Player of the Year, a dimostrare una volta di più non solo le sua capacità realizzative ma anche la tendenza a segnare i canestri importanti quando conta di più. Per l’undicesima stagione consecutiva, DeRozan ha chiuso sopra i 20 punti di media (addirittura 24.0, tirando il 48% dal campo) e aggiungendo oltre 5 assist e 4 rimbalzi a sera. Ai Kings darà a coach Mike Brown un’ulteriore opzione offensiva, in un roster che già annovera De’Aaron Fox e Domantas Sabonis, due che nel 2023 erano stati - proprio come DeRozan – tra gli All-Star convocati per la partita delle stelle nello Utah.