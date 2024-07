Come da copione, la superstar dei Clippers non lascia filtrare neppure un'emozione di fronte alla firma del suo ex compagno per i Sixers: "Sapevamo qual era la situazione fin dall'inizio della stagione". Diversa la reazione dell'allenatore di L.A.: "Deluso dall'incapacità di trovare un accordo. Deluso che abbia scelto di non tornare", dice. Ma proprio il contratto di Leonard potrebbe aver giocato un ruolo nell'addio di George

Team USA può contare su un giocatore dei Clippers e sul suo capo-allenatore (nelle vesti di assistente in nazionale): ed entrambi hanno scelto di commentare l’addio di Paul George a L.A. e il suo approdo a Philadelphia. “Nessuna sorpresa – ha detto Kawhi Leonard – perché fin dal via della stagione sapevamo qual era la sua situazione contrattuale [in scadenza nell’estate 2024, ndr] e perché sapevamo come poteva finire. Io e Paul ne abbiamo parlato per tutto l’anno”. Proprio il contratto offerto dai Clippers a Leonard (un’estensione per 3 anni e 150 milioni di dollari) e non offerto a George sembra aver scatenato inizialmente il malcontento del giocatore. “Offensiva”, dicono i beni informati, è stata considerata la prima proposta ricevuta dal front office di L.A.: 2 anni per 60 milioni di dollari (20 milioni all’anno in meno del suo collega). L’offerta nel tempo è cresciuta ma non abbastanza da convincere Paul George a restare: “Ed è un brutto colpo per l’organizzazione – ha detto coach Tyronn Lue – perché con lui perdiamo un pezzo importante della nostra squadra, difficile da rimpiazzare. Sono deluso che non si sia riusciti a trovare un accordo; sono deluso che abbia scelto di non tornare”, ha affermato, come a dividere le responsabilità della mancata firma tra il front office dei Clippers e il giocatore stesso.