Dopo aver interrotto a 16 la serie di triple fuori bersaglio già nel secondo quarto, con un primo centro dalla lunga distanza, Bronny James trova ancora la mira dall'arco nel finale, con il punteggio in perfetta parità sul 79-79, lanciando i Lakers alla loro prima vittoria in Summer League. Per lui 12 punti alla fine, in quella che è la sua miglior prestazione fin qui a Las Vegas

Non passa giorno senza che Bronny James non faccia (suo malgrado?) notizia. Una volta è l’esordio, poi le sconfitte, quindi le pessime percentuali da tre e per ultimo il labiale di Jaylen Brown. Ora però arrivà una vittoria – la prima, nella sua carriera ai Lakers, contro gli Atlanta Hakws in Summer League – e il figlio di LeBron James disputa non a caso la sua miglior partita. Sempre in quintetto, chiude con 12 punti in neppure 24 minuti con 5/11 al tiro ma soprattutto a meno di 4 minuti dal termine, con il punteggio in parità sul 79-79 mette una tripla fondamentale (la seconda della sua serata) per dare il +3 ai Lakers. Saranno poi i 7 punti consecutivi di Colin Castleton (17+12 rimbalzi alla fine per lui) ad assicurare ai gialloviola il loro primo successo a Las Vegas (87-86), ma di certo la tripla del figlio d’arte ha avuto un ruolo determinante nel dare il la all’allungo decisivo dei Lakers.