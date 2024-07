Giannis le prova tutte ma non basta: è quasi fuori

Il compito era di quelli difficili, visto che il Gruppo A di Parigi 2024 vedeva la Grecia sorteggiata con tre grandi squadre come Canada, Spagna e Australia, ma la Grecia di Giannis Antetokounmpo è a un passo dall’eliminazione dal torneo olimpico. Dopo aver perso in volata la prima partita contro il Canada per 86-79, la Grecia del due volte MVP ha perso anche contro la Spagna per 84-77, facendo scivolare la squadra allenata da Vassilis Spanoulis all’ultimo posto nel gruppo con -14 di differenza canestri. Antetokounmpo le ha provate tutte anche contro la nazionale di Sergio Scariolo, chiudendo con 27 punti e 11 rimbalzi tirando 12/16 da due punti e 3/5 ai liberi, tenendo a lungo la sua nazionale a contatto anche quando gli avversari erano scappati sul +16. La superstar dei Milwaukee Bucks ha avuto tra le mani il pallone del pareggio a 24 secondi dalla fine, ma la sua conclusione da tre punti (l’unica della sua partita e fortemente concessa dagli avversari) ha preso solamente il ferro, senza riuscire a trovare l’ennesima parità in una partita in cui la Grecia è rimasta sotto a lungo ma è sempre riuscita a tornare a contatto. Ora servirà davvero un miracolo ai greci per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta: non solo dovranno vincere l’ultima partita contro l’Australia, ma dovranno anche farlo recuperando molti dei 14 punti di saldo negativo che hanno al momento nella differenza canestri, così da provare a qualificarsi come una delle migliori terze classificate dei tre gironi. Battere Josh Giddey, Patty Mills e compagni sarà però tutt’altro che semplice, ma per il portabandiera della Grecia alla cerimonia d’apertura non c’è altra strada per continuare il sogno olimpico.