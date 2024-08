Gli Stati Uniti si preparano all’ultima partita della fase a gironi di Parigi 2024 contro Porto Rico, ma in allenamento i ragazzi allenati da Steve Kerr trovano anche il tempo di divertirsi. Proprio come fanno Steph Curry e Anthony Edwards improvvisando una gara delle schiacciate. E, secondo la stella di Golden State, non proprio uno specialista dei voli sopra il ferro, la sua schiacciata è identica a quella del compagno più giovane e atletico

Il clima, in casa Team USA, non potrebbe essere dei migliori. La sfida in programma oggi alle 17.15 contro Porto Rico chiuderà la fase a gironi per i ragazzi di coach Steve Kerr, già sicuri di andare ai quarti da primi nel gruppo C. E allora in allenamento ci si concede anche qualche attimo di divertimento, come nel caso della gara delle schiacciate improvvisata da Steph Curry e Anthony Edwards. Tra i due ci sono tredici anni di differenza e mezzi atletici decisamente diversi, ma il veterano di Golden State non ci sta e dopo aver schiacciato osserva il volo al ferro del compagno e assicura: “La mia schiacciata era uguale alla tua!”.