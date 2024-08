Il nome di Victor Wembanyama è sulla bocca di tutti gli appassionati di basket e non da oggi, non c’è tuttavia dubbio sul fatto che l’avventura olimpica vissuta tra le mura di casa a Parigi stia mettendo ulteriormente sotto i riflettori il giovane fenomeno francese. C’è chi, però, non ha bisogno di vederlo in azione con la magia della nazionale per avere un’idea del suo potenziale. Tony Parker , leggenda degli Spurs e della Francia per quasi vent’anni, ha infatti seguito Wembanyama fin dai suoi primi sul parquet e lo assiste anche ora nella sua esperienza oltre oceano. L’ex MVP delle Finals 2007, che a Parigi è anche stato uno degli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica , è quindi una delle voci più autorevoli quando si tratta delle possibili prospettive di carriera di Wemby . E Parker non ha dubbi su cosa aspetti in futuro il fresco rookie dell’anno.

Wemby come LeBron, unico paragone possibile

“Dal punto di vista mentale, Victor è incredibile” ha dichiarato Parker ai margini della sfida tra Francia eGermania giocata ieri e valida per il gruppo B di qualificazione, “non sente alcuna pressione, e in questo senso mi ricorda un po’ LeBron”. “LeBron è l’unico termine di paragone per Wemby”, ha quindi ribadito Parker, “per via delle immense aspettative e per come è in grado di gestirle”. Per l’ex San Antonio Wemby ha davanti a sé un percorso che lo potrebbe portare a essere uno dei migliori giocatori di sempre e, nel frattempo, spera Parker, potrebbe conquistare diversi titoli con gli Spurs e molte medaglie con la Francia. L’unico dubbio, a sentire Parker, sta nella resistenza fisica che Wembanyama dovrà dimostrare per reggere il peso di tutti gli impegni: “Con quel tipo di corpo sarà in grado di giocare ogni anno una stagione intera in NBA e poi farsi l’estate con la nazionale? Questo è il mio unico dubbio a proposito di Victor”.