Tra le qualità per cui Gordon Hayward si è fatto conoscere lungo la sua carriera in NBA, terminata la settimana scorsa con il ritiro ufficiale dell’ex Jazz e Celtics, non c’è mai stato il senso dell’umorismo. Eppure, dopo aver chiuso la sua ultima stagione con Oklahoma City, Hayward sta dimostrando di possederne in quantità. Ospite del “Dan LeBatard Show with Stugotz”, l’ex giocatore anche di Charlotte ha infatti raccontato un aneddoto divertente capitato durante un’amichevole contro i Lakers. Era una delle primissime stagioni in NBA di Hayward e dall’altra parte c’erano i gialloviola capitanati da Kobe Bryant. Bryant che su una azione in attacco, stando al racconto di Hayward, si era sentito chiedere la palla dal compagno Ron Artest. Il motivo? Semplice: l’ala dei Lakers era marcato da un avversario decisamente meno robusto e atletico di lui, ovvero lo stesso Hayward. Niente di anormale, perché la lettura dei mismatch fa parte del pane quotidiano per chiunque giochi a basket, ma a rendere speciale l’episodio è la proverbiale fantasia di Artest, che per convincere la stella della sua squadra a passargli la palla azzardava un paragone a metà tra basket e musica pop: “Hey, Kobe: dammi la palla, non vedi che sono marcato da Justin Bieber?”.