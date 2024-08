La missione di Team USA, come sempre alle Olimpiadi e in pressoché qualsiasi manifestazione internazionale, contemplava un solo obiettivo: vincere. E fin qui i ragazzi allenati da Steve Kerr hanno confermato il ruolo di grandi favoriti del torneo dominando contro ogni avversario. In serata la sfida in semifinale contro la Serbia, già battuta nel girone di qualificazione, potrebbe già dare la certezza di una medaglia. Tutto, insomma, sembra andare come da programma. Eppure, secondo Grant Hill, responsabile del programma di Team USA, non era affatto scontato. In una lunga intervista concessa a “The Athletic”, infatti, l’ex giocatore di Detroit e Orlando ha ammesso candidamente le proprie titubanze in fase di costruzione della squadra. “So bene quanto sia dura giocare ad alto livello ad una certa età e ho grande rispetto per chi ci riesce” ha dichiarato Hill, a sua volta ritiratosi alla soglia dei 41 anni dopo una carriera tormentata dagli infortuni, “perciò non ero sicuro di quanto avessero ancora da dare Steph, LeBron e KD”.