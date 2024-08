L’ultima, in ordine di tempo, è arrivata dopo i canestri che hanno steso la Francia nella finalissima per l’oro di Parigi, ma l’esultanza di Steph Curry ormai diventata iconica ha una storia piuttosto lunga. E i tifosi della Bercy Arena, mandati a dormire dalle triple della stella di Golden State, possono forse consolarsi pensando di essere in ottima e numerosa compagnia

Per qualcuno, tra i meno avvezzi al mondo della NBA, era una novità assoluta, per altri, abituati a osservare le prodezze di Steph Curry da un decennio abbondante, era già un marchio di fabbrica inconfondibile. Nata durante la cavalcata ai playoff del 2022 che avrebbe portato al quarto titolo della sua carriera in maglia Warriors, l'esultanza con le mani al volto a mimare il gesto della buonanotte è ormai diventata un classico. Dopo aver segnato le triple che hanno steso la Francia, la stella di Team USA ha augurato la buonanotte anche al pubblico della Bercy Arena. Una sorte che in precedenza era toccata ai tifosi di diverse squadre in NBA, da Denver a Houston passando per Sacramento, fino Boston, dove nelle Finals del 2022 era andato in scena il “buonanotte” più famoso, almeno prima della finalissima per l’oro a Parigi…