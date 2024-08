È stata una presenza fissa a Parigi, dove da bordo campo ha agito quasi da motivatore per i colleghi impegnati sul parquet, e anche nelle tiratissime sfide con Serbia e Francia macchine fotografiche e telecamere hanno spesso indugiato su di lui. Carmelo Anthony, d’altronde, è una leggenda di Team USA e, fino a poco tempo fa, ne era il recordman per punti segnati e per medaglie d’oro vinte, almeno per quanto riguarda la versione maschile della squadra. Poco importa che entrambi i primati gli siano stati portati via da Kevin Durant, perché ‘Melo rimane prima di tutto un tifoso sfegatato della nazionale e non perde occasione per dimostrarlo. Le tre vittorie olimpiche collezionate a Pechino, Londra e Rio tra il 2008 e il 2016, poi, rappresentano quanto di meglio l’ex Nuggets e Knicks abbia vissuto nell’arco della sua carriera. E non scambierebbe quelle esperienze per niente al mondo, nemmeno per quel titolo NBA così a lungo agognato e mai conquistato.