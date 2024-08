A qualche tifoso del Manchester City poco addentro alle faccende della NBA, la foto di Jalen Brunson con la maglia dei Citizens potrebbe aver fatto uno strano effetto. La squadra, d’altronde, ha appena dovuto dire addio a Julian Alvarez e, a una prima occhiata, il playmaker dei Knicks potrebbe in effetti passare per il nuovo attaccante che andrà a sostituire l’argentino agli ordini di Pep Guardiola. In realtà, il City, tra le squadre di calcio europee con più tifosi negli Stati Uniti e con un seguito in costante crescita, ha semplicemente fatto recapitare al neo-capitano di New York una maglia con lo stesso numero indossato in NBA, l’11, che tra i campioni d’Inghilterra in carica appartiene al belga Jeremy Doku. Caso risolto, quindi, anche perché Brunson si è appena legato alla franchigia newyorkese fino al 2029. Niente colpo di mercato, bensì un altro illustre tifoso a stelle e strisce per Kevin DeBruyne e compagni.