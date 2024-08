Quando si pensa ai Lakers dello Showtime i protagonisti sono sempre gli stessi, in rigoroso ordine: Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy e buon ultimo Pat Riley in panchina. Sono loro, a varie gradazioni, gli uomini simbolo della squadra che ha dominato la NBA negli anni ’80. Una squadra che faceva del gioco in contropiede e della spettacolarità delle azioni messe in campo il suo marchio di fabbrica. Ciò che spesso ci si dimentica, però, è che per vincere cinque titoli come hanno fatto i gialloviola dal 1980 al 1988, non basta fare canestro, occorre anche impedire agli avversari di segnare. Quello, nei Lakers dello Showtime, era prima di tutto il compito di Michael Cooper. Abituato a prendersi in carico il più pericolo tra gli esterni avversari, Cooper è rimasto un po’ l’eroe nascosto di quella incredibile epopea. Un eroe finalmente riconosciuto come tale anche dai Lakers, che hanno annunciato di voler ritirare la sua maglia numero 21 il prossimo gennaio. Un eroe che ha costruito la sua fortuna e quella della squadra in cui ha trascorso l’intera carriera in NBA sull’aggressività nei confronti degli avversari, tratto caratteristico che pare non aver perso nemmeno a più di trent’anni dal ritiro.