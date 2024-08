Il mercato estivo ha portato in Florida un veterano specializzato nella conquista del titolo NBA come Kentavious Caldwell-Pope, e a Orlando c’è grande ottimismo in vista della prossima stagione. Ottimismo condiviso dalla stella della squadra, che ospite di “ESPN” ha confermato di credere che i Magic possano arrivare fino alle Finals. E Banchero si è anche lanciato nella scelta del suo quintetto ideale di giocatori usciti da Duke

L’ultima stagione, chiusa con la sconfitta in gara-7 nella serie di primo turno con Cleveland, per Orlando ha rappresentato un passo in avanti forse persino più ampio rispetto a quanto ci si aspettava. Il 5° posto a Est, conquistato al termine di una eccellente regular season, e lo spirito competitivo dimostrato nella sfida contro i Cavs, sono ora il punto di partenza da cui i Magic vogliono ricominciare per fare ancora meglio. Ne è convinto anche Paolo Banchero, stella della squadra, che intervenendo alla trasmissione “First Take”, quando gli è stato chiesto delle concorrenti che si sono rinforzate sul mercato come New York e Philadelphia, non ha mostrato dubbi. “L’anno scorso siamo andati molto vicino a strappare il 2° posto, anche se tutti credevano che fossimo al massimo una squadra da play-in” ha dichiarato Banchero, “e ora siamo migliorati, io sono migliorato e abbiamo aggiunti dei giocatori che ci aiuteranno molto”. Secondo il rookie dell’anno 2023, a Orlando si può e si deve quindi sognare in grande: “Credo che dovremmo essere facilmente una delle prime quattro squadre a Est e penso che possiamo vincere la Eastern Conference”.