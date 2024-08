Dopo l'ottimo torneo olimpico disputato con la Francia, Guershon Yabusele ha trovato un accordo per tornare in NBA, firmando per un anno a 2.1 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers. Il 28enne era stato scelto nel 2016 dai Boston Celtics con la numero 16, ma in due anni dal 2017 al 2019 ha disputato solo 74 partite senza lasciare il segno, trovando poi successo in Europa tra ASVEL e Real Madrid

Il capo della dirigenza dei Philadelphia 76ers Daryl Morey aveva un posto a bordocampo per la cavalcata che ha portato Team USA fino all'oro olimpico, e per questo ha avuto una visione privilegiata del talento di Guershon Yabusele - fino a convincersi che possa fare al caso delle rinnovate ambizioni della sua squadra. Come anticipato da The Athletic e ESPN, il lungo protagonista a Parigi nel torneo a cinque cerchi con la nazionale francese ha deciso di ritentare l'avventura in NBA firmando un contratto di un anno a 2.1 milioni di dollari con i Sixers , che allungano così la loro rotazione nella posizione di 4 al fianco di Joel Embiid. Yabusele parte alle spalle di Caleb Martin nelle gerarchie , ma considerando il suo fisico imponente (118 chili per 2.03 di altezza) offre un profilo decisamente diverso rispetto all'ex Heat (92 kg per 196 centimetri), dando a coach Nick Nurse quella versatilità che cercava per costruire attorno a Tyrese Maxey e Paul George.

Il secondo tentativo di Yabusele

Per il 28enne francese si tratta della seconda esperienza in NBA: nel 2016 era stato scelto alla numero 16 del Draft dai Boston Celtics, disputando in biancoverde due stagioni tra il 2017 e il 2019 ma senza lasciare il segno, giocando 74 partite a 2.3 punti e 1.4 rimbalzi in 6.6 minuti di media prima di essere tagliato nel 2019. Dopo un anno passato in Cina, Yabusele ha ricostruito la sua carriera in patria all'ASVEL e successivamente al Real Madrid nelle ultime tre stagioni, diventando uno dei lunghi di riferimento in Eurolega. Nell'aprile del 2023 si è reso protagonista di una "mossa da judoka" ai danni dell'australiano Dante Exum (ora in forza ai Dallas Mavericks) all'interno di una rissa tra Real e Partizan Belgrado, prendendosi 5 giornate di squalifica dall'Eurolega. Durante la finale per l'oro, Yabusele è stato uno dei migliori per la Francia, realizzando 20 punti con 6/14 al tiro e togliendosi la soddisfazione di schiacciare sulla testa di LeBron James in una immagine spettacolare dell'ultima edizione dei Giochi Olimpici.