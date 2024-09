Ci sono ricordi che a distanza di anni, anzi di decenni rimangono indelebili. Per i tifosi e appassionati di Minneapolis e dintorni, ad esempio, l’iconica fotografia con Kevin Garnett e Randy Moss che si scambiano maglia e pallone non è mai passata di moda. Era il 2000 e le allora giovani stelle di Timberwolves e Vikings celebravano quella che si preannunciava come una nuova era per le franchigie che rappresentavano la città in NBA e in NFL . E anche se poi la storia dei due idoli di casa, entrambi emigrati altrove in cerca di gloria, non ha portato a Minnesota i successi tanto attesi, Garnett e Moss rimangono tutt’oggi dei punti fermi nell’immaginario dei fan della palla a spicchi e di quella ovale. Tanto che due possibili eredi parrebbero aver deciso di rendergli omaggio ricreando lo stesso scatto.

Ant e Jefferson: il tributo e il mistero

Difficile dire se nei prossimi anni Anthony Edwards e Justin Jefferson riusciranno a prendere il posto di Garnett e Moss nei cuori dei tifosi di Timberwolves e Vikings, ma non sembra esserci dubbio che i due abbiano l’intenzione di provarci. Entambi scelti nei rispettivi Draft quattro anni fa, sia Edwards che Jefferson sono infatti diventati in fretta gli uomini simbolo delle rispettive franchigie, grazie ai risultati ottenuti sul campo e soprattutto grazie alle giocate spettacolari che hanno stregato il pubblico, non solo a Minneapolis. Timberwolves e Vikings, quindi, sulle loro spalle sperano di poter guardare al futuro con grande ottimismo, magari nella speranza di riuscire a portare a casa quei successi sfuggiti a Garnett e Moss. Da queste premesse parrebbe quindi essere nata l’idea di riprodurre quella foto indimenticabile, come per ribadire l’avvio di una ulteriore, nuova era per lo sport cittadino. La notizia, fatta inizialmente circolare su X da Alex Conover, fotografo professionista con base proprio a Minneapolis, sembra però ora avvolta da un alone di mistero. Conover ha infatti cancellato il suo tweet dopo qualche ora e, al momento, non si hanno conferme ufficiali. Per sapere se si sia trattato solamente di un desiderio di un vecchio tifoso oppure se davvero Ant e Jefferson renderanno omaggio a due leggende cittadine, quindi, non resta che attendere.