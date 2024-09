Perché l’estensione di Murray è così importante

Per essere una squadra che solamente 15 mesi fa vinceva il primo titolo della sua storia, quest’ultima estate non è stata proprio tranquillissima per i Denver Nuggets. Dopo aver perso Kentavious Caldwell-Pope sul mercato dei free agent e averlo sostituito con due giocatori estremamente diversi come Russell Westbrook e Dario Saric, i Nuggets contano sulla crescita interna dei vari Christian Braun, Peyton Watson e Julian Strawther per continuare ad avere un supporting cast di livello nei migliori anni della carriera del tre volte MVP Nikola Jokic. Nelle ultime ore si è risolta anche l’impasse legata al futuro di Jamal Murray: dopo che il suo accordo per estendere il contratto era stato dato come "molto vicino" all’inizio di luglio, sia lui che la squadra hanno fatto sapere che le trattative sarebbero riprese solo dopo la fine delle Olimpiadi, alle quali però Murray ha faticato moltissimo segnando appena 6 punti di media con il 29% dal campo e il 14% da tre punti, risultando come uno dei giocatori più deludenti dell’intero torneo e venendo eliminato ai quarti contro la Francia. Dopo circa un mese da quella pessima figura, i Nuggets hanno mantenuto fede a quanto detto a inizio estate trovando un accordo per un’estensione di quattro anni a 208 milioni di dollari complessivi, dando a Murray il massimo salariale e legandosi a lui fino al termine della stagione 2028-29, quando a 32 anni guadagnerà 57.5 milioni. Nonostante la brutta esperienza con la nazionale e diversi passaggi a vuoto ai playoff (al netto dei due canestri decisivi contro i Lakers al primo turno), Murray lo scorso anno ha vissuto la miglior stagione in carriera in termini di punti (21.2), assist (6.5), percentuale al tiro (48.1%), da tre (42.5%) e Usage Rate (27.3% di possessi utilizzati), pur saltando 23 partite per vari infortuni che continuano a tormentarlo.