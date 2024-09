Bridges: "Tifosi dei Knicks, ringraziate i Nets"

Il passaggio da una sponda all’altra del fiume Hudson non è di certo paragonabile al passaggio di un calciatore dal Milan all’Inter o dalla Lazio alla Roma (e viceversa), ma comunque a New York nessuno è sfuggito il passaggio del miglior giocatore dei Brooklyn Nets, Mikal Bridges, alla corte dei rivali cittadini dei Knicks. Ospite di uno show dal vivo dei suoi compagni di squadra Josh Hart e Jalen Brunson direttamente da Central Park a New York, il nuovo acquisto dei Knicks Mikal Bridges ha però avuto parole di elogio per la sua ex squadra, fischiatissima dai tifosi presenti sotto al palco ogni volta che veniva nominata. Quando Hart gli ha chiesto come si sentisse “in giardini più verdi” dopo essere stato scambiato, Bridges ha sorpreso la folla con la sua risposta: "Dovreste ringraziare Brooklyn perché mi ha reso un giocatore migliore. Fan…o, il mio gioco è cresciuto tantissimo lì". Il problema, semmai, è la lunga assenza dal campo, visto che Bridges non gioca una partita competitiva da metà aprile, un tempo lunghissimo per uno stakanovista come lui (non ha saltato una partita in carriera sin dai tempi del liceo): "È una offseason lunghissima, non vedo l’ora di tornare in campo. Sono pronto già adesso, sono in forma. È passato troppo tempo". Ancora qualche settimana e il suo desiderio sarà esaudito, così come quello di tutti i tifosi dei Knicks che non vedono l’ora di vedere la squadra all’opera.