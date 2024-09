Se c’è una cosa su cui tutti, anche chi non ha mai fatto il tifo per lui, concordano, è che Klay Thompson è sempre stato autenticamente innamorato del basket. La passione per il gioco dell’ex Golden State, protagonista in estate del clamoroso trasferimento a Dallas, gli ha anche permesso di superare ipesantissimi infortuni patiti tra il 2019 e il 2020. E ora Thompson, impegnato in un camp estivo con molti giovani aspiranti cestisti, ha voluto trasmettere un messaggio molto chiaro a proposito di cosa significhi essere un giocatore di pallacanestro. “Non fatevi mai portare via la gioia di giocare” ha esordito Thompson di fronte a una piccola folla di ascoltatori attenti, “giocherete in un’epoca di pazzi, dove tutti avranno qualcosa da dire: i vostri genitori, gli allenatori, i troll di internet, ignorate tutto ciò”. Secondo l’ex Splash Brother, la ricetta per una vita felice nel mondo del basket è semplice: “Lavorate sul vostro ogni giorno sul vostro gioco, concentratevi sulle piccole cose e non dimenticate mai perché avete scelto la pallacanestro”, ha poi aggiunto Thompson, “siate orgogliosi di ciò che fare a prescindere dai risultati che otterrete: giocare a basket è il miglior lavoro che possiate trovare”.