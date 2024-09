Grant Williams preso in giro nel libro di Tatum

Jayson Tatum ha pubblicato un libro per bambini intitolato “Baby Dunks-a-Lot”, in cui compare in prima persona insieme ad altri giocatori NBA come LeBron James, Steph Curry e Jimmy Butler. Tra questi c’è anche il suo ex compagno di squadra Grant Williams, immortalato in una pagina in cui il protagonista del libro gli schiaccia in testa per la “più grande schiacciata nella storia”. Si tratta però di una presa in giro, dato che i due sono rimasti molto legati anche dopo l’addio di Williams

Jayson Tatum sta approfittando di questi ultimi giorni di off-season per presenziare ad alcuni appuntamenti di sponsor, tra cui il lancio del suo nuovo libro per bambini. In “Baby Dunks-a-Lot” si seguono le vicende di un neonato che arriva a sfidare campioni della NBA quali lo stesso Tatum, LeBron James, Steph Curry e Jimmy Butler ("Li ringrazio tutti quanti per aver accettato di far parte di questo progetto" ha detto Tatum), e in una pagina — come sottolineato dallo stesso leader dei Boston Celtics all’account social della NBA — appare anche l’ex compagno di squadra Grant Williams, ora in forza agli Charlotte Hornets. Williams però è quello che fa la figura peggiore, visto che nella pagina in cui è raffigurato il protagonista del libro gli schiaccia in testa realizzando "la più grande schiacciata nella storia" per la vittoria dei suoi, pur indossando ancora il pannolone. Una presa in giro bonaria tra due giocatori che sono rimasti molto legati: quando su Grant Williams circolavano voci sul suo essere un “cattivo compagno di squadra” ai tempi dei Dallas Mavericks, Tatum si è speso in prima persona sui social senza che venisse chiamato in causa per difenderlo e definirlo “un grande compagno di squadra”. Non abbastanza però da risparmiargli una figuraccia cartacea che tanti bambini in giro per il mondo vedranno.