Per un mercato degli scambi che non prevede grossi scossoni da qui all’inizio della stagione, ce n’è uno più sommerso legato alle estensioni di contratto che invece vede avvicinarsi la deadline. Per trovare un’accordo c’è ancora tempo prima dell’inizio della regular season, lasciando però solamente poco più di un mese alle squadre e ai giocatori che hanno concluso il terzo anno in NBA per raggiungere un compromesso. In particolare la situazione di Jonathan Kuminga è da monitorare da vicino: le richieste del giocatore, cioè un accordo di cinque anni al massimo salariale, non verranno accontentate dalla franchigia, che deve già fare i conti con un monte salari astronomico. Secondo il giornalista Anthony Slater che segue la squadra per The Athletic, però, un compromesso è raggiungibile: "Il fatto che non ci siano passi in avanti non significa che non ci sia una via di mezzo ragionevole, dalle parti circa di 30 milioni di dollari a stagione. Nessuno può dire con certezza cosa accadrà se a Kuminga verrà presentata un'offerta finanziaria concreta che cambia la vita: gli Warriors credono che l'accordo invecchierà abbastanza bene con il salary cap che crescerà ulteriormente. Ci sono state discussioni sull'estensione tra le parti, ma rimane una chiara differenza di vedute sulle cifre".