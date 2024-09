La buona notizia è che Christian Koloko , fermo dallo scorso gennaio a causa dei problemi di coaguli di sangue , questione di salute che aveva chiuso in largo anticipo la carriera di un Hall of Famer come Chris Bosh , è pronto a tornare in campo . Il centro camerunese, scelto dai Raptors al Draft del 2022 , aveva visto terminare bruscamente la sua avventura a Toronto e ora sarebbe in attesa del parere favorevole dell’apposita commissione istituita dalla NBA e denominata Fitness-to-Play-Panel per essere in grado a tutti gli effetti di ricominciare a giocare . Già ora, tuttavia, Koloko sarebbe tecnicamente i n grado di firmare un nuovo contratto con una squadra della lega e la stessa Toronto , oltre a Clippers e Spurs , sarebbero molto interessate ad aggiungerlo al loro roster. In prima fila , però, ci sarebbero i Lakers , alla ricerca di rinforzi per il loro reparto lunghi .

Davis, i Lakers e l’eterno problema del centro

Il recente, nuovo infortunio occorso a Christian Wood ha finito per riacutizzare un problema che in casa Lakers si portano dietro ormai da quattro anni, ovvero dalla conquista del titolo nella bolla di Orlando: il vuoto nel ruolo di centro. Nelle ultime stagioni, in assenza di alternative valide, quel ruolo l’ha ricoperto quasi sempre Anthony Davis, che da centro ha giocato il 97% dei suoi minuti durante la stagione 2023-24, ma l’ex Pelicans non ha mai nascosto il suo scarso gradimento per quella soluzione tattica. Davis, come più volte palesato, gradirebbe viceversa agire da secondo lungo accanto a un centro di ruolo, ma al momento il reparto lunghi dei Lakers vede il solo Jaxson Hayes come nome affidabile. Logico quindi che Rob Pelinka e soci puntino su un nome dal potenziale ancora in parte inesplorato come Koloko, che per coach JJ Redick potrebbe rappresentare una iniezione di energia e atletismo davvero gradita.