Nell’ estate del 2023 , la firma di Christian Wood ai Lakers sembrava poter essere uno dei migliori affari del mercato NBA . Arrivato sulla sponda gialloviola di Los Angeles al minimo contrattuale , l’ex Rockets e Pistons era considerato da molti l’elemento ideale per concedere a coach Darvin Ham una soluzione offensiva istantanea a cui ricorrere dalla panchina. La realtà si è dimostrata molto più modesta, e nelle 50 partite disputate Wood ha segnato solo 6.9 punti di media, chiudendo in anticipo la regular season subito dopo l’All-Star Game a febbraio per colpa di un infortunio al ginocchio sinistro . Operato in primavera, il giocatore decideva poi di esercitare la player option presente nel suo contratto e di rimanere ai Lakers anche per la stagione 2024-25 . Non solo, giusto due settimane fa Wood aveva mostrato intenti bellicosi per l’avvio della nuova regular season , purtroppo subito frustrati da un nuovo infortunio allo stesso ginocchio .

Un nuovo stop che mette in difficoltà i Lakers

La notizia della nuova operazione al ginocchio sinistro è arrivata ieri, insieme alla conferma che Wood verrà rivalutato tra un paio di mesi. È quindi certa la sua assenza all’avvio della nuova stagione e, considerati i precedenti, risulta difficile ipotizzare quali siano le reali tempistiche di recupero per un giocatore appena sottopostosi al secondo intervento nel giro di pochi mesi. Per JJ Redick si tratta di un problema non da poco, perché per quanto deludente al suo esordio in gialloviola, Wood rappresentava una pedina teoricamente importante all’interno di un reparto lunghi come quello dei Lakers già ridotto all’osso. Di fatto, dopo il nuovo stop a Wood, Redick avrà a disposizione i soli Anthony Davis e Jaxson Hayes come lunghi di sicuro affidamento. Davvero troppo poco per una squadra che, nonostante tutto, nutre ambizioni importanti. E, arrivati a questo punto, tornare sul mercato potrebbe rappresentare un’opzione, anche se all’orizzonte non si intravedono soluzioni e nomi adatti alle esigenze di Rob Pelinka e soci.