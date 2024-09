Il rumore. E la calma. Non a caso queste sono due delle parole chiave per indagare l’ultima fatica di DeMar DeRozan, che non va cercata nei libri di record della NBA ma che è fatta di pagine e di inchiostro. “Above the noise: my story of chasing calm” (si può tradurre come “Sopra il frastuono: la mia storia alla ricerca della calma”) è il libro che il neo-giocatore dei Sacramento Kings ha dato alle stampe recentemente e che ora sta portando in giro per l’America. Per presentarlo (e venderlo) certo, ma anche per organizzare incontri che divantano la scusa per parlare della sua storia e soprattutta di tutti quelli che, come lui, hanno incontrato il male oscuro della depressione a un certo punto della loro vita. Che per DeRozan è un punto ben preciso: il 7 febbraio 2018. Con un orario preciso: le 3:06 del mattino. O almeno, quello è il momento in cui la superstar NBA, al tempo in forza ai Toronto Raptors, ha reso pubblico – con un tweet – il suo malessere. Era appena tornato a Los Angeles, la sua città, che da lì a poco avrebbe ospitato l’All-Star Game NBA, a cui DeRozan era convocato, tra le stelle più lucenti della lega. Ma qualcosa non andava, e quel qualcosa è ciò che DeRozan ha scelto di raccontare in un libro dopo aver dato via a una discussione – quella sulla cosiddetta “salute mentale/mental health” degli sportivi ad alto livello – che negli anni ha annoverato anche Kevin Love e Michael Phelps, Naomi Osaka e Simone Biles. Perché i campioni sono superstar, ma non sono Superman, e “il nostro lato Clark Kent non lo vede mai nessuno”, ha ricordato DeRozan. Che nato a Compton, quartiere non certo facile di L.A., fin da subito deve nascondere le sue debolezze, per sopravvivere a una realtà domimata dalle gang e da un machismo obbligatorio. Vietato pensare che sia una storia esagerata: “Due miei zii erano membri di alto profilo delle gang: Kevin nei Crips, Lemar nei Bloods”, ammette DeRozan, che aggiunge: “Anche se non facevi parte di una gang, si viveva osservando le loro regole non scritte”.