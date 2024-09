Il suo numero 32 a Portland è già stato ritirato. Il suo nome è già tra quelli all'interno della Hall of Fame. Ma per ricordare il loro gigante dai piedi d'argilla, scomparso lo scorso 27 maggio, i Trail Blazers hanno organizzato una serie di iniziative e manifestazioni per tutto l'arco del prossimo campionato. Scopriamole assieme

Bill Walton ha portato in città nel 1977 l’unico titolo NBA della storia di Portland, Portland non poteva non omaggiare Bill Walton. “The Big Red”, scomparso il 27 maggio scorso all’età di 71 anni, verrà celebrato lungo tutta la stagione dai Trail Blazers, che in ogni partita sfoggeranno un fregio multicolore (tipico del look dei Grateful Dead, la band preferita da Walton) con il n°32 sulle spalline delle proprie canotte. Ma non solo: il 9 marzo, in occasione della sfida interna contro i Detroit Pistons, Portland organizzerà la “Bill Walton Tribute Night”, invitando tutti i tifosi che riempiranno il Moda Center a indossare un capo “tie-dye”, la tecnica di tintura che genera quell’effetto spesso associato (soprattutto nell’Ovest americano) alla psichedelia e, ancora una volta, adottato dai Grateful Dead (e dalla squadra olimpica lituana nel 1992). In “cambio”, i tifosi riceveranno una fascia tergisudore – anche questa resa celebre dal “cappellone” Walton – come omaggio all’ingresso.