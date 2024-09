A caldo era arrivato quel tweet enigmatico con tre punti di sospensione, a simboleggiare la perplessità di fronte alla notizia appena ricevuta , e poi Karl-Anthony Towns è andato anche oltre. Evidentemente colto di sorpresa dalla trade che l’ha mandato a New York in cambio di Donte DiVincenzo, Julius Randle e una prima scelta , il centro dei T’Wolves ha voluto dare il suo addio alla franchigia che l’aveva scelto al Draft del 2015 in un modo alquanto inconsueto. Tra le sue stories di Instagram è infatti comparsa una foto che lo ritrae mentre in compagnia del padre si cimenta al tiro sul campo d’allenamento della squadra . A rendere il tutto ancora più bizzarro è l’orario indicato esplicitamente nella foto: le 3:11 di notte .

Un addio complicato

Che Towns avesse un legame speciale con la franchigia e la città di Minneapolis era cosa nota, tanto che dopo che nel corso degli anni si erano succedute a più riprese le voci di un suo possibile addio via trade, la posizione del lungo ex Kentucky sembrava se non intoccabile, di certo parecchio solida. Reduce da una stagione di alto livello in cui aveva recitato una parte da protagonista, in particolare nella serie vinta contro i Nuggets campioni in carica, Towns è stato preso a dir poco alla sprovvista dalla decisione del front office dei T’Wolves di scambiarlo con i Knicks. E ora, prima di partire alla volta di New York, KAT ha voluto condividere con il mondo il suo affetto per Minnesota, forse per l’ultima volta e, come d’abitudine, a modo suo.