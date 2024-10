Negli Stati Uniti, si sa, si scommette su tutto e allora c’era chi (Bovada) prima del Media Day 2024-25 dei Miami Heat aveva comunicato le quote per scommettere sul nuovo look di Jimmy Butler. Che negli ultimi due anni si era presentato al “primo giorno di scuola” sfoggiando pettinature alquanto improbabili, sapendo che la NBA proprio in occasione dei Media Day scatta le foto che poi rimangono per tutta la stagione negli archivi della lega e vengono inoltrate a tutti i partner (televisivi e non solo) e quindi utilizzate come grafiche, ritratti o quant’altro. L’hairstyle di Butler lo aveva visto con i dread (le treccie) nel 2022 e con un curioso taglio in stile “emo” nel 2023: per i bookmaker un Butler completamente rasato a zero era la scommessa più facile (+265), ma tra le opzioni considerate più probabili c’erano anche i capelli tinti di qualche colore assurdo (+550), un afro (+550), la cresta mohawk (+650) e anche i due chignon, uno per lato, già sfoggiati in passato che lo facevano assomigliare a Topolino (+1.200). E invece – dimostrando per l’ennesima volta una grande capacità nello “spiazzare” tutti, Jimmy Butler si è presentato al Media Day degli Heat con un look normalissimo. Capelli raccolti in treccine ordinate, e un’acconciatura che lui stesso ha voluto commentare: “Niente trucchetti o scherzetti: i miei capelli sono normalissimi”, ha detto Butler, arrivato in South Florida appena in tempo (solo qualche ora di ritardo) per unirsi ai suoi compagni, dopo un’estate che l’ha visto sempre in giro (ultima destinazione conosciuta: Parigi, con visita a bordocampo per seguire il PSG).