La stagione 2023-24 dei Lakers è stata un chiaroscuro continuo e si è chiusa con la netta eliminazione al primo turno per mano dei Nuggets, conclusione amara di un’annata che sarebbe forse potuta andare diversamente. Il passato, però, sembra essere ormai alle spalle in casa gialloviola. Il cambio in panchina con l’arrivo di JJ Redick al posto di Darvin Ham pare aver rivitalizzato l’ambiente, come testimoniano le parole spese da D’Angelo Russell dopo i primi giorni di training camp. Il playmaker ex Warriors e T’Wolves, tra le note stonate della scorsa stagione, si è detto infatti a dir poco entusiasta del nuovo coach. “Non voglio criticare nessuno, ma devo ammettere che erano tanti anni che non mi riusciva di costruire un rapporto così speciale con un allenatore” ha dichiarato Russell, per poi aggiungere che “Il livello di QI cestistico in ogni allenamento e in ogni sessione video è altissimo, e io ho sempre dato la priorità a quegli aspetti nel mio gioco”.