A 24 anni dalla sua ultima partita con la maglia dei Knicks, Patrick Ewing torna a New York dove sarà ambasciatore della squadra e lavorerà a fianco del coaching staff con a capo Tom Thibodeau così come con il front office. Leggenda della franchigia tra gli anni Ottanta e Novanta e idolo del Madison Square Garden, il ritorno di Ewing aggiunge un ulteriore motivo d’interesse a una stagione che per Jalen Brunson parte con grandi aspettative

Prima era arrivata una stagione chiusa al secondo posto della Eastern Conference e conclusasi in semifinale di Conference a causa dei tanti infortuni patiti, quindi sono arrivati i colpi di mercato Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, e ora in casa Knicks la striscia di “feel-good stories” prosegue con il ritorno di un grande ex. Autentico beniamino del Madison Square Garden tra gli anni Ottanta e Novanta, il rapporto di Patrick Ewing con la franchigia che l’ha visto grande protagonista non è sempre stato semplice dopo l’addio al basket arrivato nel 2002. Un anno dopo i Knicks avevano ritirato la sua canotta numero 33, ma quel finale di carriera speso tra Seattle e Orlando dopo la richiesta di essere scambiato espressa nell’estate del 2000 aveva lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi di New York. Acqua passata, ormai, perché il grande ex è pronto a tornare in città.