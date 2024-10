Forse annoiato perché non è sceso in campo nella prima partita di preseason dei suoi Lakers, forse seccato che ci sia sempre qualcuno che provi a far notizia utilizzando il suo nome, LeBron James ha scelto X (dove il suo account è seguito da 53 milioni di follower) per chiarire un paio di cose, e mettere - come si suol dire - i puntini sulle i. Per prima cosa non gli è piaciuta l'affermazione di Ramona Shelbourne, veterana giornalista di ESPN che copre proprio Los Angeles, che ha accostato il nome di James a quello di Kobe Bryant: "Parte del motivo per cui LeBron ha scelto i Lakers nel 2018 è l'attenzione e la cura che i Lakers hanno dimostrato per le ultime stagioni NBA di Kobe Bryant. Gli è piaciuto come, nella storia, hanno sempre trattato i loro giocatori più iconici". Niente di male, all'apparenza, ma "King" James non ci sta. Fa iniziare il suo tweet "di risposta" con l'emoticon dal cappellino blu, e "cap" in slang vuol dire "bugia", e quindi il messaggio è immediato: "Non ti credo". E poi aggiunge: "Ho scelto i Lakers perché volevo aiutare Jeanie [Buss] a vincere altri titoli NBA, riportare quella scintilla che i Lakers avevano perso e vedere la mia famiglia godersi la California del Sud. Perché avrei dovuto prendere una decisione sulla base di come è stato trattato qualcun altro? Mia madre mi ha sempre detto: 'Stai alla larga dagli affari degli altri adulti'".