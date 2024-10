Boston concede il bis: Nuggets distrutti 130-104

Buona (anche) la seconda per i campioni NBA in carica. A 48 ore di distanza dal 107-103 di venerdì, i Boston Celtics hanno battuto per la seconda volta i Denver Nuggets, ma stavolta con molto più agio. Ben 26 i punti di distacco inflitti agli uomini di coach Malone, sorretti da un sontuoso Nikola Jokic nel primo tempo (20 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti, prima di guardare tutta la ripresa dalla panchina) ma poi incapaci di resistere all'organizzazione di gioco dell'armata di Joe Mazzulla, che sembra già ben oliata nonostante si tratti delle primissime uscite stagionali per tutti. C'è da dire che Malone ha scelto di tener fuori dalla seconda sfida di Abu Dhabi due quinti del suo quintetto base (Michael Porter Jr. e Aaron Gordon) e anche il suo sesto uomo (Russell Westbrook). Mazzulla invece ha confermato Kornet nei primi cinque, visto l'indisponibilità sia di Porzingis che di Al Horford. Jaylen Brown è stato il primo a salire in cattedra, firmando 7 dei primi 9 punti dei Celtics e chiudendo poi a quota 21, miglior marcatore dell'incontro: l'ultimo MVP delle finali NBA è apparso in forma (anche fisica) eccezionale, autentico rebus senza soluzione per la difesa di Denver.