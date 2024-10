L’opinione condivisa dalla maggior parte degli appassionati e degli addetti ai lavori è che ai nuovi Lakers affidati alla guida di JJ Redick manchi il talento necessario per competere ai massimi livelli. Le ambizioni, che sulla sponda gialloviola di Los Angeles non mancano mai, non sarebbero quindi commisurate al valore complessivo della squadra, che oltre alle sue due stelle LeBron James e Anthony Davis può vantare giusto Austin Reaves come elemento di spicco. Rob Pelinka e soci, in effetti, durante l’estate hanno anche provato a migliorare il roster a disposizione del nuovo allenatore, ma la struttura salariale ha reso e continua a rendere quasi impossibile portare ai Lakers giocatori di alto livello, per non parlare delle vere e proprie stelle. Al momento, quindi, l’unica speranza per tentare di fare quel salto di qualità che permetterebbe di giocarsela con le corazzate dell’Ovest risiede nella possibilità che qualcuno tra i giocatori già a contratto sorprenda tutti. E l’amichevole della notte, vinta sui Suns per 128-122 dopo un tempo supplementare, ha in qualche modo alimentato questa speranza.