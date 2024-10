Nella partita inaugurale della stagione 2024-25, dopo aver ricevuti gli anelli di campioni NBA, i Celtics hanno dominato New York pareggiando il record di triple segnate in una partita a quota 29. E dopo il 132-109 Josh Hart, ala dei Knicks, ha suggerito scherzosamente di sottoporre ai controlli antidoping Jayson Tatum e compagni perché una prestazione del genere non si era (quasi) mai vista

Josh Hart, nel corso della sua carriera ormai piuttosto lunga in NBA, ha abituato tutti a uscite spesso sarcastiche, quasi sempre originali e di sicuro effetto. E l’ala di New York non si è smentita nemmeno nel dopo partita a Boston, dove i suoi hanno perso in maniera netta 132-109 per mano dei campioni NBA in carica. A fare davvero la differenza tra le due squadre è stato il tiro da tre, perché i Celtics hanno mandato a referto ben 29 triple, pareggiando il record di squadra in una singola partita che apparteneva ai Milwaukee Bucks e risaliva al 29 dicembre 2020. I ragazzi di coach Joe Mazzulla hanno realizzato con il 47.5% dalla lunga distanza e per i Knicks è stata notte fonda. Una prestazione incredibile, quella dei padroni di casa, di fronte alla quale Hart non ha comunque perso la voglia di scherzare.