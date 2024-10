Nelle lunghe settimane che ne avevano accompagnato il debutto ufficiale su una panchina NBA, JJ Redick aveva dato l’impressione di sentirsi pronto per ricoprire il nuovo ruolo. Non solo, l’ex giocatore di Clippers e Magic era anche sembrato a suo agio nell’allenare quella che, piaccia o meno, non è una squadra come tutte le altre, a maggior ragione perché capitanata da una leggenda assoluta come LeBron James. E le sensazioni positive sono in effetti state confermate dalla convincente vittoria che i Lakers hanno ottenuto nella notte ai danni di Minnesota per 110-103. Trascinati da un Anthony Davis in formato MVP (36 punti e 16 rimbalzi), i gialloviola sono scappati nel 2° quarto per poi non lasciare agli avversari la possibilità di rientrare in partita. Una prova di carattere, quella dei Lakers, che ha coinvolto lo stesso Redick, che di fronte a qualche provocazione da parte di Anthony Edwards non si è affatto tirato indietro.