L’inizio di stagione di Philadelphia è stato decisamente diverso da come se l’aspettavano tifosi, addetti ai lavori e gli stessi Sixers in prima battuta. La vittoria di misura a Indiana di domenica scorsa è infatti fin qui rimasta l’unica di una regular season che per il momento vede i ragazzi di coach Nick Nurse inaspettatamente ultimi a Est insieme a Milwaukee , l’altra grande delusione d’avvio stagione. La priorità, in casa, Sixers è ora quella di schiodarsi dal record di 1-4 che di certo non rispecchia le aspettative con cui la squadra si era accompagnata nelle settimane tra l’estate e la primavera. Come ovvio, sulle difficoltà di Philadelphia hanno pesato moltissimo le assenze di Joel Embiid e Paul George , entrambi assenti per infortunio. E se per il rientro del camerunese pare si dovrà attendere ancora un po’, quello del grande colpo del mercato estivo, stando a quanto riportato da Shams Charania di "ESPN", sembra viceversa imminente.

Un aiuto necessario per i Sixers

I Sixers, attesi a una tripla trasferta a Ovest che inizia stanotte a Phoenix per poi proseguire affrontando le due squadre di Los Angeles, hanno assoluto bisogno di dare una svolta alla loro stagione. La sfida con i Suns, che invece hanno cominciato molto bene la loro regular season, non sembra però il trampolino di lancio ideale. La buona notizia per Philadelphia riguarda però George, fermo dallo scorso 14 ottobre per un problema al ginocchio sinistro emerso durante l’amichevole con gli Hawks, e pronto a fare il suo debutto ufficiale con la nuova maglia. Non è ancora chiaro quanto e con che modalità l’ex Clippers e Thunder potrà scendere in campo, magari anche partendo dalla panchina, ma non c’è dubbio che i Sixers abbiano più che mai bisogno di lui. A maggior ragione in vista di un confronto che li metterà di fronte a un trio di attaccanti potenzialmente letali come Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant, contro i quali George rappresenterebbe la miglior soluzione difensiva possibile.