Nel pomeriggio di ieri, ora della costa Est degli Stati Uniti, i Pistons erano attesi al Barclays Center di Brooklyn per la sfida contro i Nets. New York, però, era praticamente paralizzata dal tradizionale appuntamento con la maratona, così a Simone Fontecchio e compagni è toccato andare al palazzetto in metropolitana. Viaggio inconsueto per Detroit, che però ha portato bene perché è poi arrivata una vittoria importante per 106-92

Le coincidenze, a volte, costringono a scelte fuori dai percorsi conosciuti. È successo ieri a New York, per esempio, dove il consueto appuntamento con la maratona ha mandato in tilt il traffico cittadino. Un problema per molti, soprattutto per chi, come i Detroit Pistons, doveva raggiungere il Barclays Center di Brooklyn per la sfida con i Nets. A Simone Fontecchio e compagni è quindi toccato prendere la metropolitana, imitando un precedente divenuto leggendario risalente al 2017 e che aveva come protagonista LeBron James, allora ancora in maglia Cavs.