Jokic firma una tripla doppia mai vista prima

Se vi state chiedendo quanti giocatori, nei quasi 80 anni di storia della NBA, hanno realizzato una prestazione da 37 punti, 18 rimbalzi e 15 assist, la risposta è semplicemente: nessuno. Almeno prima di questa notte, quando Nikola Jokic ha realizzato la sua quarta tripla doppia consecutiva con le cifre appena descritte per trascinare Denver al quinto successo in fila, superando i vice-campioni in carica dei Dallas Mavericks. La prova senza precedenti di Jokic è stata necessaria per battere un capolavoro balistico da 43 punti realizzato da Kyrie Irving, a cui sono mancate giusto le ultime due triple (i suoi unici due errori di serata dall’arco) per suggellare una prestazione altrettanto eccezionale. Ad avere la meglio sono stati però i Nuggets grazie a un canestro a meno di 8 secondi dalla fine di Michael Porter Jr., il quale a fine partita non ha potuto fare altro che esaltarsi davanti all’ennesimo capolavoro di Jokic: “Ci sono partite, come quella di questa sera, in cui fa delle triple doppie fuori di testa. Non è che sono triple doppie al pelo, tipo 22-10-11. No no, per lui sono 37, 18 e 15. Fa spavento”.