I Grizzlies arrivano da 4 vittorie consecutive e da 7 nelle ultime 10 partite, un filotto che gli ha consentito di conquistare il 4° posto della Western Conference. I Pelicans, invece, hanno subito una sequela incredibile di infortuni e ora si trovano sul fondo della classifica a Ovest. L’appuntamento per la sfida tra Memphis e New Orleans è per questa sera alle 23 su Sky Sport NBA con il commento live e in italiano di Franceso Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Quando si parla di infortuni , a Memphis così come a New Orleans sanno bene di cosa si tratta. I Grizzlies hanno visto la loro stagione 2023-24 rovinata dai tanti, tantissimi guai fisici in cui si sono imbattuti i giocatori chiave del roster. Ora, in questa prima parte di regular season, la stessa cosa sta accadendo ai Pelicans . E se Memphis vive finalmente un riscatto atteso a lungo, con quel 4° posto a Ovest arrivato dopo 4 vittorie consecutive e 7 nelle ultime 10 partite , New Orleans ha inevitabilmente patito il colpo e ora si trova sul fondo della classifica della Western Conference con un record di 4-15 . Il momento vissuto dalle due squadre, quindi, non potrebbe essere più diverso. I Pelicans , però, nel corso delle ultime partite hanno recuperato almeno CJ McCollum e Dejounte Murray , riuscendo così a riformare quel backcourt che in estate avevano sognato potesse dare lo slancio giusto alla squadra. I Grizzlies , invece, pur non avendo ancora potuto usufruire con continuità della loro stella Ja Morant , sembrano aver preso il ritmo giusto e non avranno alcuna intenzione di rallentare.

Percorsi diversi e un primo confronto stagionale

Quello tra Grizzlies e Pelicans in programma stasera è il primo confronto stagionale tra le due squadre, che, come detto, ci arriveranno dopo aver seguito percorsi molto diversi. Le 6 sconfitte consecutive patite dai Pelicans ne hanno fortemente influenzato la caduta libera in classifica, ma nel penultimo stop subito a Indiana sono arrivati segnali positivi. La squadra, infatti, è stata a lungo in partita contro i Pacers e pare aver ritrovato anche un giocatore fondamentale per gli equilibri tattici di New Orleans come Trey Murphy II, autore di una prova da 24 punti e 6 rimbalzi. Memphis, dall’altra parte, contro Detroit ha inanellato la 4° vittoria consecutiva e ora sembra finalmente in grado di poter vedere in campo la squadra progettata nell’estate del 2023, con l’arrivo di Marcus Smart ad affiancare Morant oltre a Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.. L’appuntamento per la sfida tra Grizzlies e Pelicans è per le 23 su Sky Sport NBA con il commento live e in italiano di Franceso Bonfardeci e Mauro Bevacqua.