Che la stagione di Brooklyn sarebbe stata all’insegna degli esperimenti lo si sapeva, perché le scelte di mercato compiute in estate e l’arrivo di Jordi Fernandez in panchina segnalavano la volontà da parte della dirigenza di voltare pagina e iniziare una sostanziale ricostruzione della squadra . Fin qui, però, i risultati arrivati sul campo erano stati persino superiori alle attese , con la squadra a navigare stabilmente nella zona play-in della Eastern Conference . L’addio a Dennis Schroeder, che nella prima parte di stagione aveva recitato un ruolo essenziale negli equilibri tattici dei Nets , ha tuttavia aperto un nuovo capitolo . Un capitolo in cui le chiavi della squadra , come affermato da coach Fernandez, saranno affidate a Ben Simmons .

Brooklyn vuole provare a correre

“Dennis [Schroeder] è il playmaker dal passo più lento di tutta la lega, mentre Ben [Simmons] è 18° tra i più veloci” ha dichiarato Fernandez parlando della differenza tra il tedesco ora passato a Golden State e l’australiano che ne prenderà il posto in quintetto, “per cui proveremo a giocare più in velocità”. Il primo esperimento con Simmons in cabina di regia, andato in scena nella notte contro Cleveland, a dire il vero non è andato benissimo. L’ex Sixers, inserito nello starting five dei Nets, ha chiuso con 10 punti e 8 assist in poco meno di 31 minuti giocati, ma accumulando un plus/minus di -16 che ha contribuito alla netta sconfitta 130-101 dei suoi. Nella prima parte di regular season, Simmons, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno, ha viaggiato a 5.3 punti, 6.8 assist e 5.5 rimbalzi di media a partita. Ora per lui arriva un’occasione per imprimere una nuova svolta a una carriera altrimenti avviata verso un rapido declino.