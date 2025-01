Dopo un inizio da 12 vittorie nelle prime 15 partite, la stagione dei Golden State Warriors ha preso tutt’altra piega, uscendo sconfitta in 17 delle ultime 24 partite e finendo sotto il 50% di vittorie con il ko sul campo dei Toronto Raptors, che di gare quest’anno ne hanno vinte solo 9 su 40. Nonostante una delle gare più frustranti della stagione, le due stelle della squadra Steph Curry e Draymond Green hanno ribadito anche pubblicamente un messaggio che hanno già riferito alla dirigenza della squadra: non c’è bisogno di farsi prendere dal panico e di fare degli scambi tanto per farlo, sacrificando il futuro in termini di giovani o asset. "Abbiamo la responsabilità di mantenere questa franchigia in salute e in una buona posizione anche quando avremo finito" ha detto Curry. "Questo non significa che non proveremo a migliorare se ci sarà un’opportunità che abbia senso ora o in estate. L’obiettivo è sempre quello di progredire e nessuno vuole rimanere fermo e passivo. Ma non bisogna nemmeno buttare via asset con scambi disperati giusto per dire di aver fatto qualcosa".