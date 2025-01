Tre speciali a lui interamenti dedicati e la trasmissione integrale della sua ultima partita NBA (la leggendaria gara da 60 punti contro gli Utah Jazz) costituiscono l’omaggio di Sky Sport a Kobe Bryant il giorno del quinto anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 26 gennaio 2020 nel terribile incidente in elicottero dove hanno perso la vita anche la figlia Gigi e altre sette persone. Sky Sport NBA (canale 209) offirà una programmazione ad hoc che prende il via alle 13.30 con il primo speciale: “Speciale Kobe Bryant: 1978-2020”, mezz’ora di immagini che ripercorrono tutta la vita e la carriera del “Black Mamba” (in replica anche alle 22.30). Nel pomeriggio, poi, alle 16.15 è il momento di “Mamba 4 life”, ennesimo omaggio alla leggenda gialloviola (con un passaggio in replica anche alle 21.45). Avvicinandosi alla prima serata, alle 19.00 Sky Sport NBA offre il ricordo del passaggio di Bryant a Milano, durante un tour promozionale che ha riportato Kobe nel Paese della sua infanzia, che tanto ha dimostrato di amare durante tutto l’arco della sua vita. Alle 19.30 però il piatto forte della serata, con la messa in onda dell’incredibile ultimo atto della carriera del n°8&24 gialloviola: la partita da 60 punti contro i Jazz del 13 aprile 2016. Ma non è finita qui: a seguire, alle ore 21.30, si parlerà ancora di Kobe Bryant e a farlo sarà Roland Lazenby, che sul giocatore dei Lakers ha scritto la biografia più completa e affascinante e che offrirà i suoi ricordi esclusivi della superstar dei Lakers nello speciale “Magic, MJ, Kobe: intervista a Roland Lazenby”. A cinque anni dalla tragedia che ha scioccato tutto il mondo NBA (e non solo), la cosa più importante è non dimenticare la figura di Kobe Bryant come giocatore e come uomo: e Sky Sport accende una volta di più i riflettori sul “Black Mamba”, per mantenerne vivo in eterno il ricordo.