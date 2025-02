Luka Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis

Persino Shams Charania ha dovuto specificare " Sì, è tutto vero ", perché quello che è successo ha dell'incredibile . Con un movimento di mercato totalmente imprevedibile e inaspettato, i Los Angeles Lakers hanno preso Luka Doncic dai Dallas Mavericks cedendo in cambio Anthony Davis . Nell'accordo finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris , che vanno ai Lakers, mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 dei Lakers vanno ai Mavs. Nell'accordo rientrano anche gli Utah Jazz per far tornare i conti dello scambio, ricevendo Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft . Un movimento che nessono si sarebbe mai aspettato, ma che è stato rapidamente confermato da tutti gli insider della lega e che porta, incredibilmente, Doncic ai Lakers per giocare insieme al suo idolo LeBron James .

Il GM dei Mavs: "La difesa vince i titoli, ora siamo costruiti per vincere"

A confermare lo scambio è stato anche il General Manager dei Dallas Mavs, Nico Harrison: "Credo che la difesa vinca i titoli" ha detto a Tim MacMahon di ESPN. "Credo che prendere uno dei migliori lunghi difensivi e un giocatore da All-NBA [come Anthony Davis] con una mentalità difensiva ci dia una chance migliore per vincere. Siamo costruiti per vincere sia ora che nel futuro". Doncic avrebbe potuto ricevere un'estensione di contratto da 345 milioni di dollari in estate dai Mavs, che invece sarebbero stati preoccupati per i costanti problemi di condizione fisica del 25enne proprio alla luce di quel contratto in arrivo. Secondo quanto riportato sono stati proprio i Mavs ad approcciare per primi i Lakers offrendo loro lo sloveno, attualmente fuori per un infortunio al polpaccio. Secondo quanto scritto dal giornalista Marc Stein, Doncic non ha richiesto ai Mavs di essere ceduto: quest'estate potrà comunque firmare un'estensione contrattuale, ma al massimo da 229 milioni di dollari in cinque anni.