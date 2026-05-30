Gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che Jalen Williams non ci sarà in gara-7 contro i San Antonio Spurs, prevista questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Il secondo miglior giocatore dei Thunder non ha recuperato dall’infortunio al bicipite femorale subito in gara-2, giocando per soli 10 minuti in gara-6 dopo aver saltato le tre precedenti gare della serie
Jalen Williams ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che il secondo miglior giocatore della squadra non ci sarà in gara-7 contro i San Antonio Spurs — questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW —, complice l’infortunio al bicipite femorale sinistro che ha contrassegnato i suoi playoff. Williams aveva riaggravato il suo infortunio subito nella serie di primo turno contro Phoenix, uscendo in gara-2 delle finali di conference e saltando le successive tre partite. Il tentativo di tornare in campo in gara-6 uscendo dalla panchina però è stato fallimentare, giocando solo 10 minuti ma sembrando ben lontano dal livello richiesto per giocare a questo livello dei playoff, chiudendo con un punto, un assist e due palle perse e -18 di plus-minus. "Ovviamente non è al 100%" aveva dichiarato coach Mark Daignault. "Non sapevamo cosa aspettarci, né lui né io. Abbiamo cercato di metterlo in campo con un ruolo ben definito per vedere cosa potesse darci, perché comunque è un All-Star e un All-NBA. Non aveva completato il protocollo di rientro in campo come se fosse la regular season, ma voleva comunque contribuire nella miglior maniera possibile. Bisogna dargli merito per essere sceso in campo: ha fatto il massimo, di sicuro non è stato il motivo per cui abbiamo perso".
La stagione di Williams martoriata dagli infortuni
Dopo aver vinto il titolo lo scorso anno con un infortunio serio al polso destro, Williams ha saltato quasi due mesi di regular season per recuperare dai postumi dell’operazione subita alla mano con cui tira. Una volta rientrato in campo ha fatto i conti con un infortunio al bicipite femorale destro che lo ha limitato a sole 33 partite in stagione, per poi infortunarsi in gara-2 contro Phoenix allo stesso muscolo ma della gamba sinistra — lo stesso che ha poi riaggravato contro gli Spurs. Di fatto Williams ha disputato finora solo due gare di playoff complete, privando i Thunder di un giocatore chiave sui due lati del campo.