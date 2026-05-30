Jalen Williams ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato che il secondo miglior giocatore della squadra non ci sarà in gara-7 contro i San Antonio Spurs — questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW —, complice l’infortunio al bicipite femorale sinistro che ha contrassegnato i suoi playoff. Williams aveva riaggravato il suo infortunio subito nella serie di primo turno contro Phoenix, uscendo in gara-2 delle finali di conference e saltando le successive tre partite. Il tentativo di tornare in campo in gara-6 uscendo dalla panchina però è stato fallimentare, giocando solo 10 minuti ma sembrando ben lontano dal livello richiesto per giocare a questo livello dei playoff, chiudendo con un punto, un assist e due palle perse e -18 di plus-minus. "Ovviamente non è al 100%" aveva dichiarato coach Mark Daignault. "Non sapevamo cosa aspettarci, né lui né io. Abbiamo cercato di metterlo in campo con un ruolo ben definito per vedere cosa potesse darci, perché comunque è un All-Star e un All-NBA. Non aveva completato il protocollo di rientro in campo come se fosse la regular season, ma voleva comunque contribuire nella miglior maniera possibile. Bisogna dargli merito per essere sceso in campo: ha fatto il massimo, di sicuro non è stato il motivo per cui abbiamo perso".