Il caso di Terry Rozier e delle accuse a suo carico ha dei nuovi risvolti. I procuratori federali hanno infatti aggiunto due nuovi capi di imputazione a suo carico, rispettivamente per corruzione in eventi sportivi e associazione a delinquere per frode telematica violando il dovere di onestà, citando la NBA e gli Charlotte Hornets (sua squadra al tempo prima di essere ceduto ai Miami Heat, che lo hanno tagliato lo scorso aprile) come vittime dello schema. Secondo le accuse, Rozier avrebbe accettato una proposta da 100.000 dollari per manipolare la sua prestazione e le sue statistiche in una partita NBA, pianificando in anticipo di uscire dal campo per via di un infortunio alla gamba che aveva subito nel corso della stagione 2022-23. Il riferimento è a una gara del 23 marzo 2023 contro i New Orleans Pelicans, uscendo dal campo dopo 9 minuti con 5 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Rozier avrebbe fatto sapere al suo amico Deniro Laster (anche lui co-accusato nella causa) che sarebbe uscito anzitempo dal campo, tanto che Laster ha poi "venduto" l’informazione a degli scommettitori e lui stesso ha piazzato scommesse per un totale di 258.700 dollari su varie voci statistiche legate a Rozier. Successivamente Rozier avrebbe accettato di ridurre il suo "compenso" a 70.000 dollari poiché i 4 rimbalzi raccolti avevano fatto perdere alcune puntate agli scommettitori. Il giocatore, attraverso le parole del suo avvocato Jim Trusty ha negato ogni coinvolgimento: "Nuove accuse, nuove teorie, ma tutto solo un triste sforzo per fare in modo che rimanga qualcosa a cui aggrapparsi".