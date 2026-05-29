Orlando assume Sean Sweeney come nuovo allenatore

I San Antonio Spurs chiuderanno i loro playoff con due capo-allenatori in panchina. Uno è ovviamente Mitch Johnson, ma l’altro — ed è notizia di oggi — è il suo primo assistente Sean Sweeney. Gli Orlando Magic hanno infatti deciso di assumere Sweeney come nuovo capo-allenatore al posto del licenziato Jamahl Mosley (già accasatosi ai New Orleans Pelicans), affidando a lui le redini della squadra costruita attorno a Paolo Banchero e Franz Wagner. Sweeney finirà la post-season con gli Spurs — che sia in gara-7 contro gli Oklahoma City Thunder o alle finali NBA — per poi unirsi ai Magic, i quali lo hanno preferito ad altri due finalisti per la panchina come Billy Donovan e Jeff Van Gundy, secondo quanto riportato da ESPN. Per Sweeney, 41 anni, sarà la prima esperienza da capo-allenatore dopo essere stato per anni assistente di Jason Kidd ai Brooklyn Nets nel 2013-14, ai Milwaukee Bucks dal 2014 al 2018 e poi ai Dallas Mavevicks dal 2021 al 2025, con un triennio passato anche ai Detroit Pistons tra il 2018 e il 2021. Da anni è riconosciuto come uno dei migliori specialisti difensivi della lega, tanto che nel recente passato è stato preso in considerazione anche dagli Charlotte Hornets, dai Pistons e dai Phoenix Suns quando si erano liberate le loro panchine. A lui toccherà il compito di guidare una squadra che non è riuscita a esprimere il suo massimo potenziale, fermandosi per tre volte consecutive al primo turno dei playoff.