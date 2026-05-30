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Playoff NBA, OKC-San Antonio: dove vedere gara 7 in tv e streaming

NBA

Tutto in 48 minuti: la serie di finale della Western Conference si risolve a gara-7, dove Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs si affronteranno per decidere chi affronterà i New York Knicks in finale NBA. I Thunder padroni di casa cercano la seconda finale consecutiva, mentre per gli Spurs sarebbero le prime Finals dal 2014. Appuntamento  in diretta alle 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Le due parole più belle nel mondo dello sport: gara sette. Dopo essersi spartite equamente le prime sei gare della serie, le finali della Western Conference tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs si risolveranno nell’ultima partita, da non perdere in diretta alle 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una serie che ha vissuto di grandi prestazioni offensive e difensive, mettendo in mostra il meglio di quanto si possa vedere oggi nel mondo della pallacanestro tra le due migliori squadre della regular season. 

Come è andata la serie di finale tra Thunder e Spurs

Gli Spurs avevano preso subito il fattore campo con una vittoria in trasferta in gara-1 dopo un doppio overtime, ma hanno perso le due gare successive tra cui gara-3 con cui i Thunder sono tornati in controllo della serie. Nelle tre gare successive poi il fattore campo è sempre stato rispettato, con gli Spurs capaci di travolgere gli avversari in gara-6 per evitare l’eliminazione davanti al proprio pubblico. Tra i tanti temi spicca la sfida tra due finalisti per il premio di MVP, quello conquistato da Shai Gilgeous-Alexander leader di OKC davanti a Victor Wembanyama, stella degli Spurs: il loro duello incrociato sarà la chiave di volta della decisiva gara-7, per un appuntamento assolutamente da non perdere sui canali di Sky Sport, in replica nella giornata di domenica alle 9, 13.15 e 22.15 su Sky Sport Basket.

Approfondimento

Il tabellone aggiornato dei playoff NBA
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©Getty

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Tutti i numeri da sapere su gara-7 tra OKC e Spurs

La finale della Western Conference arriva al suo apice, con gara-7 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs per decidere chi sfiderà i New York Knicks alle Finals. Una sfida tutta da vivere in diretta alle 2.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina: andiamo insieme alla scoperta dei numeri più importanti tra le due squadre

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