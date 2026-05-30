Tutto in 48 minuti: la serie di finale della Western Conference si risolve a gara-7, dove Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs si affronteranno per decidere chi affronterà i New York Knicks in finale NBA. I Thunder padroni di casa cercano la seconda finale consecutiva, mentre per gli Spurs sarebbero le prime Finals dal 2014. Appuntamento in diretta alle 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Le due parole più belle nel mondo dello sport: gara sette. Dopo essersi spartite equamente le prime sei gare della serie, le finali della Western Conference tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs si risolveranno nell’ultima partita, da non perdere in diretta alle 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una serie che ha vissuto di grandi prestazioni offensive e difensive, mettendo in mostra il meglio di quanto si possa vedere oggi nel mondo della pallacanestro tra le due migliori squadre della regular season.