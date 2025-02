Protagonista dello scambio che ha portato Luka Doncic ai Lakers e che ha letteralmente sconvolto la NBA, Anthony Davis ha salutato prima i suoi ex tifosi con un messaggio sui social e quindi quelli nuovi con un video in cui, al fianco di Max Christie, altro giocatore passato a Dallas nella trade per Doncic, dice di non vedere l’ora di indossare la maglia dei Mavs

Le tempistiche imposte dal calendario NBA non concedono grandi spazi per i commiati ai giocatori che cambiano maglia, ma Anthony Davis non poteva e non voleva evidentemente chiudere i cinque anni e mezzo trascorsi ai Lakers senza salutare i tifosi e la città di Los Angeles . L’ormai ex centro gialloviola ha così postato sui suoi profili social un messaggio ricordando l’emozione provata per il titolo conquistato nel 2020 e ringraziando chi lo ha sostenuto in tutti questi anni, dedicando un pensiero anche alle tante famiglie recentemente colpite dagli incendi che hanno devastato il sud della California . E dopo aver ribadito che Los Angeles avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore , Davis ha chiuso rivolgendo lo sguardo in avanti: “ Dallas: stiamo arrivando!”.

Davis e Dallas: (quasi) pronti per partire

Anche se la data del suo debutto con la maglia dei Mavs rimane da definire a causa del problema alla zona addominale che gli causa ancora dolore, Davis ha già lasciato Los Angeles per raggiungere la sua nuova squadra. E non appena imbarcatosi sul volo insieme a Max Christie, anche lui coinvolto nella trade per Luka Doncic e diretto a Dallas, AD ha voluto mandare un messaggio anche ai suoi nuovi tifosi. “Siamo entusiasti di far parte della squadra e faremo qualcosa di speciale” dice Davis nel breve video, “non vediamo proprio l’ora di scendere in campo”. E, per chiudere, prima Christie e poi Davis si lanciano in un “Go Mavs!” che di certo farà piacere al pubblico di Dallas, per molti versi ancora sotto shock per la dipartita dell’idolo di casa che invece ha già fatto il viaggio inverso dal Texas alla California.